«غوغل» تنفي أي خطط للتلاعب في نتائج البحث

نفى ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، التقارير المنتشرة التي تقول إن الشركة لديها جهود رامية إلى جعل نتائج البحث على الإنترنت متحيزة لصالح أهواء الموظفين.

يأتي هذا النفي لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية تدعي أن موظفي الشركة ناقشوا طرقاً لتغيير نتائج البحث لمواجهة بعض سياسات إدارة ترامب في العام 2017.

وقال تقرير الصحيفة إن غوغل لم تتعامل مع الأفكار التي تم تبادلها بين الموظفين على نطاق واسع، وفقاً لموقع أكسيوس، كتب بيشاي في رسالة إلكترونية إلى «موظفي غوغل» يقولون فيها إن الرسالة الإلكترونية الداخلية التي توحي بأن الشركة ستؤثر على نزاهة نتائج البحث الخاصة بها للتصدي لسياسة معينة كانت «خاطئة تماماً».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة غوغل: «من المهم بالنسبة لي أن تستمر ثقافتنا الداخلية في تعزيز رسالتنا في تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ومفيدة».

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