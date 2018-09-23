إطلاق منصة متطوعي إكسبو 2020 في بلدية دبي

حرصا من بلدية دبي على تعزيز التطوع كقيمة إنسانية وحضارية، وترسيخ الحسّ بالمسؤولية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وجعله نمط حياة، دشن داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أمس الأحد المنصة المتنقلة لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين. يأتي ذلك في إطار حرص بلدية دبي ودعمها المتواصل لهذه الاستضافة من خلال تواجد فريق عمل إكسبو 2020 دبي على مدار ثلاثة أيام مع منصة خاصة لتسجيل موظفي البلدية الراغبين بالاشتراك في برنامج المتطوعين الخاص بإكسبو 2020 دبي.

وقال محمد مبارك المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في بلدية دبي: “حيث إننا على مشارف استقبال حدث تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو قرب موعد انطلاق إكسبو 2020، يسعدنا استقبال فريق عمل إكسبو، ونكون بذلك أول دائرة حكومية تستقبل المنصة لتسجيل المتطوعين. ويأتي هذا تأكيدا على مساهمتنا في تقديم مبادرة لنشر السعادة وتعزيز القيم الإيجابية، وتنفيذا للاستراتيجية الإماراتية الوطنية، وتنمية روح المساهمة والبذل والعطاء، والتغلب على التحديات الناتجة عن النقص في الموارد البشرية، بالإضافة إلى الاستفادة من المتطوعين في نشر الرسالة الإنسانية التي تتبناها بلدية دبي “.

كما إن المشاركة في التسجيل لإكسبو 2020 دبي إنما يعكس سعي البلدية الدؤوب للتضافر مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تطوير العمل الحكومي في الدولة وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وفي هذا السياق يأتي العمل في بلدية دبي كمساهمة مهمة في مجال تعزيز التميز الحكومي في دولة الإمارات وتعميم التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة بشكل يمزج بين النظرية والتطبيق ويعمل على إعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية بما يخدم أهداف الدولة والمنطقة بشكل عام، وذلك من خلال التطوع لخدمة هذا الحدث العالمي.

وكان إكسبو 2020 دبي قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر إنشاء مركز للمتطوعين ليكون فضاء إبداعياً حصرياً يجمع تحت مظلته جميع متطوعي إكسبو 2020 دبي.

وأشاد نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي بهذه الخطوة من جانب بلدية دبي والعاملين بها، وقال “هذه المنصة الأولى من نوعها بالنسبة لإكسبو، واستقبال بلدية دبي لها بترحاب شديد هو إسهام متميز آخر تقوم به بلدية دبي التي تعودنا منها- نحن في إكسبو- على تقديم الدعم، شأنها في ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة. وهذا في حد ذاته تجسيد آخر للرغبة الوطنية العامة لإنجاح مشروعنا الوطني الذي يهمنا جميعا، إكسبو 2020 دبي.”

وأضاف : “أعتقد أن المنصة المتنقلة ستكون مصدرا إضافيا ومنفذا متميزا يمكن لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها من خلاله أن يسجلوا رغبتهم في خدمة الوطن، وتشريفه على أكمل وجه أمام الملايين الذين سيأتون من كل أنحاء العالم ويستمتعون بما يقدمه الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

تجدر الإشارة إلى مشاركة بلدية دبي بفريق تطوعي في تنظيم منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. وأكدت هذه المشاركة على أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، في المجالات التي تعزّز مفاهيم العمل التطوعي وتتلاقى في أهدافها مع معاني ودلالات عام الخير. وكان لمشاركة فريق (تطوّع) من البلدية أثر كبير على نجاح فعاليات منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية، وتقديمه بالصورة المثلى التي تعكس صورة دبي كمركز عالمي لتنظيم الفعاليات المتنوعة.

اقرأ ايضا

التعليقات