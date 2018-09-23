الأبيض الشاب يخوض 11 مباراة ودية استعداداً لنهائيات كأس آسيا

وصف مدرب منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عاما، الفرنسي لودفيتش باتيللي، استعدادات الأبيض الشاب الجارية حالياً بالإيجابية وأن مراحل الإعداد تسير وفق البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، وأنه راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين ومردودهم الفني والبدني خلال الفترة الماضية، وأن الصورة باتت شبه مكتملة للجهاز الفني للتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها نهائيات كأس آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا للفترة من 18 أكتوبر إلى 4 نوفمبر من العام الجاري .

وقال مدرب منتخب الشباب، أن بانتظار الأبيض الشاب 4 مباريات ودية قادمة، اثنتان مع العراق ومثلهما مع ماليزيا، ليكون مجموع المباريات التي سيخوضها المنتخب 11 مباراة قبل المشاركة في النهائيات، مشيرا إلى أن هذا العدد من التجارب الودية يعتبر مثالياً لإعداد منتخب بشكل جيد للنهائيات، مضيفا أن الأبيض الشاب فاز في أربع مباريات سابقة وتعادل في إثنين وخسر واحدة، لافتاً أنه لا يكترث كثيراً إلى نتائج المواجهات الودية ولكن الحصيلة الإيجابية لها أثر إيجابي على نفسية الفريق بشكل عام وخاصة اللاعبين.

وعن المردود المتحصل من المشاركة في بطولة تايلند الودية للشباب والتي حقق فيها الأبيض الشاب المركز الثاني بفوزين على الصين وتايلند وخسارة من الأردن، أوضح باتيللي، أنها كانت تجربة مفيدة جداً واستطعنا إشراك كل اللاعبين في المباريات الثلاثة التي لعبناها، ومن الجيد أن نخوض أجواء المنافسات والبطولات حتى وإن كانت ودية قبل الدخول في معترك المنافسات الرسمية لأن ذلك يساعد كثيراً على تهيئة اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للبطولة .

ويخوض الأبيض الشاب مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب العراقي الأولى غداً الإثنين بالشارقة ، فيما الثانية يوم الأربعاء المقبل بدبي .

الجدير بالذكر أن المعسكر الحالي سيستمر حتى 3 أكتوبر المقبل ، على أن يغادر بعدها الأبيض لمعسكره الماليزي الذي سيقام للفترة من 6 إلى 14 أكتوبر ، وسيلعب فيه الأبيض مباراتين وديتين أمام المنتخب الماليزي .

وكان معالي اللواء محمد خلفان الرميثي ، رئيس الهيئة العامة للرياضة التقى أعضاء بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عاما، في مقر اتحاد الكرة بدبي على هامش الاجتماع المشترك بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة، بحضور سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة ، ووجه اللاعبين بضرورة رفع معدل التركيز وتطبيق توجيهات الجهازين الفني والإداري، وبأن الهدف من المشاركة في النهائيات هو المنافسة أو التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب في بولندا 2019، وحثهم معاليه على الالتزام التام وأن يكونوا على قدر المسؤولية في تمثيل شعار المنتخب الوطني.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعباً، هم: من سهيل المطوع وعبد الرحمن صالح وعلي صالح وفارس خليل ويوسف علي، وطحنون الزعابي وفهد الحمادي ومنصور الحربي، وخالد البلوشي وسعود المهيري وسعيد العامري، وأحمد عبد الله ورائد رضا وعمر أحمد وعيد خميس وعبد الله النقبي، وسعيد الكعبي وسلطان سعيد، وراشد سالم وعمر سعيد، وأحمد فوزي وسالم خير، ويعقوب يوسف، وماجد راشد وفهد باروت.

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