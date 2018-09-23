“التغير المناخي” : خطة لتفعيل “الزراعة المجتمعية”.. ودليل إرشادي قريباً ‎

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن خطة متكاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم /31/ لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية، تتضمن عقد اجتماعات مع السلطات المحلية ذات العلاقة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتوضيح أحكام القرار ومتطلبات تنفيذه، وذلك بحسب سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة.

وأشار الشرع، إلى أنه يجري العمل حاليا على توفير دليل إرشادي يتضمن المحاصيل التي تصلح للزراعة المجتمعية والعمليات الزراعية المطلوب تنفيذها للحصول على أفضل إنتاجية، موضحا أن نشر الدليل سيتم عبر موقع الوزارة الرسمي وجميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وقال إن القرار الوزاري الخاص بالزراعة المجتمعية يهدف إلى تحسين البيئة وتنويع الإنتاج النباتي وتعزيز التنوع والأمن الغذائي، وغرس وتعزيز ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء والمساهمة في إنشاء جيل واع يساهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة.

وأضاف أن تطبيق الزراعة المجتمعية سيسهم في سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية النباتية، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، وتشجيع التوجه نحو الزراعة الذكية مناخياً مثل الزراعة بدون تربة والزراعة العضوية، والاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة المجتمعية.

وأوضح أن القرار يشجع على زراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتتميز بقدرتها على تحمل طبيعة مناخ الدولة ومقاومتها للأمراض والآفات الزراعية.

ولفت الشرع إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع الشركاء لتنفيذ أحكام القرار من سلطات محلية ومؤسسات معنية ليتم التطبيق في المؤسسات الحكومية والعلمية والمستشفيات والهيئات وأيضا الوزارات.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل، بموجب القرار، على تشجيع المؤسسات التعليمية في الدولة على الزراعة المجتمعية من خلال مساعدتها على استغلال المساحات غير المستغلة في المواقع التي تشغلها عن طريق زراعتها بالنباتات المحددة ضمن القرار، مشيرا إلى أنه سيراعى عند بناء مؤسسات تعليمية جديدة تخصيص مساحة معينة لاستغلالها في الزراعة المجتمعية، منوها إلى أن عمليات تسويق المحاصيل الناتجة عن الزراعة المجتمعية ستتم بالتنسيق بين المؤسسة التعليمية والسلطة المحلية المعنية في كل إمارة.

وينتظر أن تسهم الزراعة المجتمعية في تحقيق استراتيجيات الدولة الخاصة بالاستدامة والتنوع والامن الغذائي واستدامتهما، وكذلك استدامة النظم البيئية، كما تساهم في الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في الإمارات وذلك من خلال زيادة الوعي والمعرفة بالاستدامة والزراعة المستدامة وتشجيع المجتمع على انتاج ولو جزء من احتياجاته من الغذاء.

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