شاهد بالصور | موسم جمع البلح في الصين

أنطلق موسم جمع “البلح الأحمر في الصين”، في إقليم هباي بشمال الصين، إذ تعد الصين المنتج الرئيسي لهذا النوع من الفاكهة.

يختلف هذا النوع من البلح عن البلح المنتشر في الشرق الأوسط، فعلى عكس البلح الذي يجمع من النخيل، يجمع هذا البلح من أشجار تنتج هذا النوع من الفاكهة، وتسمى “جوجوب”، وتعرف حول العالم باسم “البلح الصيني”.

توضح وكالة “شينخوا” الصينية أن هذا البلح ينتشر في المناطق الشمالية والغربية للصين، لاسيما في إقليم الأيغور وإقليم هيباي بشمال البلاد.

ومع بدء احمرار هذا البلح على الأشجار، يبدأ الأهالي بجمع المحصول ثم وضعه جزء كبير منه على مفارش كبيرة جدا على الأرض تحت الشمس، مع تقليبها على مدار أيام.

يهدف تجفيف هذا البلح تحت الشمس لمنع تلفه والبقاء لفترة طويلة، في حين أن جزء من المحاصيل تباع طازجة في الأسواق.

ويؤكل هذا البلح كفاكهة مجففة حيث يتناوله الأهالي كنقانق إلى جانب المشروبات، لاسيما القهوة.

بعض هذا البلح يدخل أيضا في صناعة الشاي، حيث أن الصين وكوريا الجنوبية تنتج شاي بمذاق هذا البلح.

بعض الأهالي لا يفضلون تجفيف هذا البلح تحت الشمس، ويضعوه داخل جرار مخلوط بمحلول صيني يدعى بايجيو، والذي يسمح لهذه الفاكهة أن تبقى طازجة لأطول فترة.

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