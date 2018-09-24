الشارقة | يعيّنون موظفين وهميين في دائرة حكومية ويختلسون رواتبهم !

قضت محكمة جنايات الشارقة، بحبس ثلاثة عرب، ستة أشهر، بعد ثبوت إدانتهم باختلاس مبالغ مالية من دائرة حكومية يعملون فيها، وذلك عن طريق تحرير شيكات بأسماء موظفين وهميين وآخرين استقالوا من الهيئة وأخذ المبالغ المصروفة لهم .

والزمت المحكمة المدان الأول، برد 234 ألف درهم، وتغريمه بمبلغ مماثل كما الزمت المدان الثاني، برد مبلغ 135 الف درهم، وغرمته بمبلغ مماثل، إلى جانب إبعادهم عن الدولة، بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2017، حيث عيّن المدان الأول، بصفته رئيس قسم، بمعاونة المدانين الثاني والثالث، موظفين وهميين، وتبين أنهم يصدرون شيكات بأسماء موظفين غير موجودين، وآخرين تركوا العمل على شكل رواتب .

وكشف أحد العاملين في الدائرة، أثناء قراءة بعض الكشوف، وجود أسماء لموظفين لا يعملون ، وآخرين استقالوا، تصرف شيكات بأسمائهم، على أنهم موظفون قائمون على رأس عملهم.

اقرأ ايضا

التعليقات