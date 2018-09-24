الفجيرة | أسرة مواطنة تحافظ على موروث “صناعة الدبس”

بالرغم من مظاهر الحداثة في الدولة سعى المواطن علي سالم الضنحاني للحفاظ على موروث صناعة الدبس بل وقام بتعليمه لأبنائه معتبراً ذلك الموروث بمثابة الوتد والجذور التي ينبغي المحافظة عليها وتوريثها للأجيال باعتبارها تمثل جانباً من هوية وثقافة مجتمع الإمارات.

وقال الضنحاني إنه يمتلك مزرعة للنخيل بدبا، ويقوم بتحضير التمور في موسم الحصاد، فيما يصنع الدبس من تمور « الشهلة» ذات المذاق المحبب للجميع، وذلك عبر تجميعها وتخزينها في أجولة مصنوعة من سعف النخيل تسمى « إيراف» و يبدأ الموسم في أغسطس من كل عام حيث اشتداد درجة الحرارة، ثم تترك التمور المخزنة منذ منتصف الشهر إلى فترات متتالية تسمى الأربعين ثم الخمسين ثم الستين فالسبعين، يتخللها عشرة أيام بين كل منها، يتم خلالها جني الدبس من بين ثنايا سعف النخيل وتعبئته فيما يعرف بـ « الخروس» أو « البرمة» في عبوات متنوعة الوزن.

ويساعد علي الضنحاني في صناعة الدبس ثلاثة من أبنائه الكبار، فيما يحرص هو على تعليمهم أسرار وتفاصيل الصنعة، ويرجع الضنحاني تمسكه بصناعة الدبس رغم تدني مكسبها وكبر الجهد المطلوب فيها إلى رغبته في أن تعيش المهنة في قلوب الأجيال الجديدة من المواطنين، عبر قيام المواطن بجمع تموره وتخزينها بنفسه وانتظار جني الدبس على طريقة الأجداد القديمة تمسكاً وإحياء لهذا الموروث.

وتذكر الضنحاني كيف أن الأقدمين كانوا يعتمدون في طعامهم على الدبس المخزن في فصل الشتاء، حيث كانت الموارد بسيطة وحيث التمر والحليب أطعمة وحيدة على موائد أهل البادية والأسماك والعسل أطعمة البيئة البحرية، فيما كان الدبس يدخل ضمن قائمة المواد التي يتم المقايضة بها مع الأكلات والمنتجات الأخرى، لافتاً أن الدبس الطبيعي المنتج عبر الغرفة المدبسة هو الأجود فيما المعالج حرارياً أقل جودة.

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