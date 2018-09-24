نادي الظفرة يتبنّى طفلين توأمين بعد قصة إنسانية

في لافتة غير مسبوقة ، قرر نادي الظفرة تبني موهبة طفلين توأمين عاشا ظروف صعبة مادية ونفسية نتيجة انفصال والديهم ما أدى إلى عدم قدرتهم على الالتحاق بمقاعد الدراسة رغم بلوغهما سناً يتوجب معها بداية التحصيل الدراسي إلى جانب التوقف عن لعب كرة القدم .

وقام النادي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد بالتعاقد مع الطفلين سعيد وسعود عاطف الحوسني لينضما إلى أكاديمية كرة القدم بالنادي، كما أعلن النادي تكفله بتأمين مستقبل أسرة الطفلين وذلك بتوفير سكن خاص لها إلى جانب وظيفة تتناسب مع الأم، وتسجيل التوأمين في مدرسة .

وكان الثنائي سعيد وسعود الحوسني ظهرت موهبتهما خلال دوري الأكاديميات، خلال الفترة التي كانا فيها يلعبان في أكاديمية كواترو إسبانيول في عجمان، إلا أن ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على الوفاء بالالتزامات المالية حال دون قدرتهما على الاستمرار في الملاعب، قبل أن يمد لهما نادي الظفرة يد العون التي كانت بمثابة طوق نجاة ليس للتوأمين فحسب، بل لكل أفراد الأسرة.

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