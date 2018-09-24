قوقل تختبر إضافة مؤثرات جديدة في تطبيق Google Photos

تخطط شركة قوقل لإضافة مؤثرات جديدة في تطبيق Google Photos خلال الفترة القادمة، تتضمن مؤثر bokeh.

أيضاً من بين المؤثرات المتوقع إضافتها من قوقل لتطبيق الصور Color Pop، ومؤثرات bokeh يدوية.

المؤثرات الجديدة كانت قد رصدت في أدوات editing tools جديدة لتطبيق الصور، حيث رصدت من قبل بعض المستخدمين.

من المقرر أن يدعم مؤثر Color Pop المستخدمين في التركيز على تشبع لون محدد في الصور.

كما يأتي مؤثر bokeh اليدوي ليدعم فكرة تحاكي صورة ضبابية للخلفية على سبيل المثال، كبديل عن التركيز على إبراز لون محدد في الصور.

أيضاً تدعم المؤثرات المستخدم في ضبط شدة التركيز لمؤثر blur، حيث تعمل قوقل على إختبار هذه المؤثرات والأدوات دفعة واحدة لتشابه المعالجة التي تقدمها هذه المؤثرات.

من المتوقع أيضاً وفقاً للأدوات التي يتم إختبارها، أن تطبيق الصور Google Photos سيكون له القدرة على تحديد الفرق بين الموضوع والخلفية في الصور.

كما تعمل المؤثرات الجديدة في تطبيق Google Photos مع الصور التقليدية، أي أن الصور التي ألتقطت مع مؤثرات عميقة لن تدعم هذه المؤثرات في البداية.

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