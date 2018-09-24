علماء يكتشفون طريقة لتغيير أخلاق المجرمين

قالت دراسة طبية حديثة أنه يمكن استخدام “التحفيز الكهربائي” للدماغ في تغيير أخلاقيات المجرمين عن طريق جعلهم يشعرون بالندم على جريمتهم، وذلك فقًا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد .

وقال الدكتور”نيك ديفيس” بجامعة “مانشستر” فى لندن : ” أنه قد ثبت بالفعل أن التحفيز الكهربائى للدماغ يعمل على تغيير الخيارات الأخلاقية لأي شخص، مما يدل على أن البوصلة الأخلاقية ليست ثابتة ويمكن تغييرها بسهولة عبر التدخلات الطبية .

.وتابع :” يمكن إستخدام تحفيز الدماغ لجعل المجرمين يشعرون بمزيد من الأسف على الجرائم التى ارتكبوها ، فيمكننا التدخل بشكل مباشر فى المعالجة الأخلاقية الأساسية لشخص ما لكون معظم الأشخاص يعتقدون أن قانونهم الأخلاقى هو الشىء الذى يحدد توجهاتهم ، لذا فإن هذه الحقيقة يمكن تغييرها وهو أمر قد يكون جيدا خاصة فى حال كان سلوك الشخص غير مرغوب فيه.

ويستخدم التحفيز الدماغى المعروف بإسم “تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة “، الأقطاب الكهربائية لجعل خلايا المخ أكثر حساسية للاستجابة العصبية .

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