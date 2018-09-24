شاهد بالصور | غابة “الحرب” في كولومبيا

كونها مرتع للجماعات المسلحة الثورية، إضطرت السلطات الكولومبية إلى غلق غابة كبيرة في منطقة أنوري على بعد 80 كلم شمالا من ثاني أكبر المدن مدلين، لأكثر من 40 عاما. غير أن السلطات قررت فتح هذه الغابة مجددا أمام الجمهور ولكن أيضا للعلماء الذين يريدون اكتشاف تنامي الحياة الطبيعية فيها بعيدا عن الإنسان على مدار هذه العقود.

تبين شبكة “ناشيونال جيوجرافيك” المهتم بالطبيعة أن هذه الغابة الواقعة على مساحة 200 ميل، تشكل واحدة من أثرى الغابات المطيرة على كوكب الأرض، والتي سمح للمواطنين والزوار دخولها مؤخرا.

يوضح الموقع أن فريقا مكونا مقاتلين سابقين في ميلشيات القوات الثورية المسلحة وباحثون جامعيون، وقوات حفظ سلام، وأفراد مدنيين دخلوا هذه الغابة أولا من أجل استكشاف ثراء هذه الغابة من نباتات وطيور وحيوانات.

يشير الموقع إلى أن كولومبيا تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث التنوع البيولوجي، فقط البرازيل هي من تسبقها، وتشكل غابة أنوري هي أحد أسباب احتلال كولومبيا هذه المكانة المتقدمة.

يشير الموقع إلى أن الحفاظ على هذه الغابة وتركها تتنامى يرجع بشكل غير مباشر إلى غلقها بعد الصراع المسلح الذي شهدته، لاسيما لكونها مقر للقوات الثورية الشيوعية الخارجة على النظام، في حرب تسببت في مقتل أكثر من 260 آلف شخص، وتهجير 7,4 مليون شخص من منازلهم.

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