شاهد بالفيديو | مواجهة غريبة بين شابة وجيرانها في بريطانيا

بواسطة / بتاريخ 2018-09-24 في 12:18 م /
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أشهرت امرأة سكينا كبيرا لتهدد جيرانها، وذلك بعد لحظات من اندفاعها نحو مسكن جارها مهددة اياه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كانت مدمنة الهيروين كيلي هيل 39 عاما، أشهرت سكينا على بعد سنتيمترات من جارها دومينيك إيرزي، الذي حاول إغلاق باب منزله خوفًا من الخطر الذي يحدق به من قبل جارتها المدمنة، حيث تم تصويرها، وهي تروع السكان بمدينة بليموث البريطانية.

وقال أيرزي الذي هاجمته السيدة المدمنة، إن والديه ساعدوه في إغلاق الباب خوفا من أن تعود المرأة التي تم تشخيص حالتها بانفصام الشخصية.

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