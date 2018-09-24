افتتاح “أكاديمية ساوث ويلز للطيران” في دبي

افتتح وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ورئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونائب رئيس جامعة ساوث ويلز البريطانية البروفسور جولي ليدون “أكاديمية ساوث ويلز للطيران” في “دبي الجنوب”.

وستوفر الأكاديمية الجديدة التابعة لجامعة ساوث ويلز برامج ومقررات تعليمية معتمدة من “هيئة المعرفة والتنمية البشرية”، تشمل بكالوريوس تطبيقي و”بكالوريوس هندسة بمرتبة شرف” في هندسة صيانة الطائرات بالتعاون مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية “EASA” والهيئة العامة للطيران المدني “GCAA”، ودرجة بكالوريوس ودورة تأسيسية في هندسة صيانة الطيران، وتهدف هذه البرامج إلى تمكين الطلاب من الحصول على المؤهلات اللازمة للانتقال إلى مقررات تعليمية متخصصة جديدة.

وتبلغ مساحة “أكاديمية ساوث ويلز للطيران” ثلاثة آلاف متر مربع، وتقع في مجمع الأعمال في “دبي الجنوب”، وتضم طابقين مخصصين لتعليم هندسة الطيران وورشة عمل معتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية “EASA” والهيئة العامة للطيران المدني “GCAA”، فضلاً عن توفير طائرة ومحرك طائرة مروحي “سي اف ام 56-3” CFM56-3، ومختبرات مخصصة للهندسة الميكانيكية ومناطق صيانة عازلة للصوت.

كما تشمل الأكاديمية على مختبر مخصص للتدريب العملي الإلكتروني، ونظم إلكترونيات الطيران التي تعدّ ميزة أساسية للأكاديمية حيث ستتيح الفرصة للطلاب لاكتساب خبرات عملية متكاملة، فضلاً عن توفر معدات الطيران اللازمة التي تقدّمها شركة “سناب للأدوات الصناعية” الشريك الاستراتيجية للأكاديمية لتصميم العينات والمواد في مجال الطيران.

وذكرت نائب رئيس جامعة ساوث ويلز جولي ليدون أن الأكاديمية الجديدة تتطلع لأن تكون الوجهة المثالية بالمنطقة في تقديم مقررات تعليمية متقدمة ومتخصصة في هندسة الطيران، وتوفير وتأهيل الكفاءات في صناعة الطيران السريعة النمو في المنطقة.

وبدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لـ “مؤسسة مدينة دبي للطيران” و”دبي الجنوب” خليفة الزفين، عن ثقته بتوفير “أكاديمية ساوث ويلز للطيران” مجموعة واسعة من الخيارات المهنية الجاذبة لجيل الشباب في المنطقة، الأمر الذي سيرسخ مكانة دبي كوجهة إقليمية متخصصة لتقديم أهم البرامج التعليمية في مجال هندسة صيانة الطيران وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وعلى هامش حفل الافتتاح قدمت البروفسور جولي ليدون شهادتي دكتوراه فخرية من جامعة ساوث ويلزللشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وللشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

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