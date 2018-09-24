بعض أقوى سيارات السيدان من حيث القوة الحصانية

تطرح شركات السيارات العديد من موديلات وفئات السيارات الجديدة سنوياً والتي تناسب كافة متطلبات من يسعى لامتلاك سيارة مميزة خاصة فيما يتعلق بالقوة والسرعة وخصوصا في فئة السيارات السيدان حيث نستعرض في هذا المقال أقوى سيارات سيدان من حيث القوة الحصانية تم إطلاقها في 2018، ولعل من أبرزها ما يأتي:

Audi S4 2018

واحدة من السيارات المميزة التي طرحت هذا العام، فهي واحدة من السيارات المثيرة للإعجاب لما تشمله من معدات السلامة القياسية، ككاميرا الرؤية الخلفية والمساحات التي تستشعر المطر، كما تتوفر أيضًا معايير قياسية لتحذير الاصطدام الأمامي وكبح تلقائي للطوارئ وكشف للمشاة.

وتتمتع Audi A4 بنوعان من خيارات المحرك الرئيسية، 190 حصانا أو 252 حصانا.

وتأتي النسخة الأكثر قوة مزودة بمحرك الدفع الرباعي Quattro والقدرة على تبديل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الـ7 سرعات مزدوج القابض بناقل يدوي من 6 سرعات من دون أي تكلفة، وتتوفر نسخة عالية الأداء من هذه السيارة الصغيرة S4، وهي مزودة بمحرك V6 مزوَّد بشاحن توربيني بقدرة 354 حصانًا.

Cadillac ATS-V 2018

كاديلاك ATS-V واحدة من السيارات التي تستند إلى ديناميكيات القيادة الجذابة في سيارة قياسية، وذلك من خلال استبدال محرك V6 مزدوج الشحن بمحرك تربيني رباعي الأسطوانات وبنظام V6 .

فهى تعد من السيارات ذات القوة في التعامل، بالإضافة إلى المميزات الأخرى الموجودة فيها، مثل نظام المعلومات والترفيه، وهذه الفئة من السيارات ليس بها نقص في الطاقة مع ATS، سواء كنت تسير مع محرك رباعي الأسطوانات المزوَّد بشاحن توربيني، أو تختار محرك V6 3.6 لتر، وهذا النظام يعمل على تحريك قوة 464 حصانًا. ويتميز هذا النوع من السيارات السيدان بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

BMW M3 2018

تقدم سلسلة BMW M3 مزيجًا جذابًا من الدقة والرشاقة عند القيادة المريحة، كما تضيف أداءً ملحوظًا بفضل محرك ذي 6 أسطوانات ثلاثي الأضلاع قوي التوربيني سعة 3.0 لتر، والتي تعزز القدرة الحصانية إلى 444 حصانا، وتتمتع بنسبة توجيه أكثر مباشرة، ولها نظام Adaptive M Suspension.

وتتمتع السيارة بمحرك 180 حصانا مقترن إما بناقل أوتوماتيكي قياسي من ثماني سرعات أو يدوي 6 سرعات.

كما تتوافر خيارات إضافية للمحرك الإضافية التي تقدمها BMW، والتي تشمل محركا ذا 4 أسطوانات سعة 248 حصانا، ومحركا توربينيًا بقوة 180 حصانا، وM3 بقوة 425 حصانا.

2018 Jaguar XJR575

لطالما كان هذا النوع معروف بقوته إنها جاكوار XJR575، واحدة من السيارات ذات الرفاهية المطلقة، حيث تتميز بمقاعد ناعمة تتميز بإمكانية تعديل فراغتها لجميع الركاب، وتتميز هذه السيارة أيضا بمحركات قوية تصل إلى 621 حصانا مع محرك توربيني مزدوج V12.

وتشمل أبرز المزايا التي يقدمها XJL XJR575 هى المحرك V8 عالي الشحن بقوة 575 حصانا، ونظام العادم الرياضي المضبوط، ومراوح تبديل الألومنيوم، ومقاعد رياضية، وأجهزة استشعار لوقوف السيارات بزاوية 360 درجة.

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