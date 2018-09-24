هدد موظف في مطار دبي بجنسيته فانتهى به الحال أمام المحكمة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر أوروبي افتعل مشكلة مع موظف بشركة طيران وهدده بجنسيته قائلاً ” أنا أحمل هذه الجنسية – مشيراً إلى جنسيته- وسوف أطردك من وظيفتك وأعيدك إلى موطنك وسبه بألفاظ بذيئة كما قام بتصويره هو وشرطي بهاتفه، ما أثار فوضى في المكان وأغضب المسافرين الذين استهجنوا تصرفاته وقال المتهم أمام محكمة الجنايات أمس أنه لا يذكر أي من التصرفات التي نسبت إليه لأنه كان تحت تأثير الكحول.

وقال الموظف المجني عليه أمام المحكمة إنه كان على رأس عمله حين جاء المسافر لإنهاء إجراءات صعوده على الطائرة، فأخذت منه موظفة آخرى جواز سفره وطلبت منه الانتظار إلا أنه عاد في حالة غضب وهو يتلفظ بألفاظ بذيئة كما هدده بطرده من وظيفته.

وقال الشرطي الذي باشر الواقعة إن بلاغاً ورد عن مشكلة مع أحد المسافرين فتوجه إلى هناك وشاهد المتهم في حالة غضب وكان يصرخ ويسب الموظفين، فعرفه بنفسه، إلا أن المتهم سبه كذلك وهدده بجنسيته وبتحطيم وجهه، ثم داس على قدمه ودفعه إلى الأمام قاصداً إسقاطه.

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