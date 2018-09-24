مايكروسوفت تُحدّث تطبيقها OneDrive مع ميزة لاستكشاف الصور القديمة

بين الحين والآخر تقوم مايكروسوفت بإجراء تغييرات هامة في جودة تطبيقها OneDrive “ون درايف”، وحاليًا هناك تحديث مهم متاح فقط على نظام تشغيل iOS فقط، وفي هذا التحديث هناك بعض الإضافات الجديدة، والأهم من ذلك إصلاح لبعض المشاكل التي ظهرت مؤخرًا لمعظم المستخدمين.

فيما يخص الإضافات الجديدة، يُضيف التحديث ميزة On This Day، والتي ستسمح للمستخدمين بإعادة اكتشاف الصور من على مر السنين، علاوة على ذلك، يجعل التطبيق الآن من السهل العثور على معلومات من مجلد الكاميرا حيث تم تنظيمه حسب السنة والشهر.

أما فيما يخص الإصلاحات، فأشارت الشركة أن المشكلات المتعلقة بمشاركة الصو قد تم إصلاحها، وفي الوقت نفسه عالج التجديث خطأ تعطّل التطبيق عند عرض ملفات PDFs وأوفيس معينة في إصدار iOS 12، أخيرًا هناك تغيّرات مرئية، حيث ستلاحظ أن رمز التطبيق وشاشة البداية قد تم تجديدها.

تحميل تحديث OneDrive من هنا.

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