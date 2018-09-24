شاهد بالصور| صناع الفحم في إسبانيا

على مر العصور، شكلت صناعة الفحم النباتي بشكل يدوي عن طريق عاملين في هذا القطاع جزء هام من انتاج الفحم حول العالم، ولاسيما في إسبانيا.

تقوم صناعة هذا الفحم على جمع هرم من الأخشاب وتغطيتها بالحشائش الجافة ثم التراب لمنع وصول الهواء إليها ولسحب ما تبقى منها من مياه، ثم يسخن هذه النباتات على مدار عشرة أيام بحرق جزء من هذه الأخشاب ليتحول إلى ما يعرف باسم “الفحم النباتي”.

ورغم التقدم الكبير الذي شهده العالم وبدء التوسع في استخدام مواد وقود صديقة للبيئة، إلا أن انتاج هذا الفحم لم يتوقف حول العالم، لاسيما في إسبانيا، على الرغم من انخفاض كميات الانتاج بالمقارنة بالعصور السابقة.

توضح شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية أنه في الأودية البعيدة في شمال إسبانيا، يعمل العديد من الأشخاص في انتاج الفحم النباتي، فيما يعرف باسم “طابخي الفحم”، إذ يعمل الأهالي هذه المنطقة بصبر وتأني في عملية طويلة مرهقة لانتاج هذا النوع.

غير أن العاملين في هذا القطاع باتوا يشتكون من التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة، حيث بات يقل الإقبال على هذا النوع من الفحم.

يشير الموقع إلى أن صناعة هذا الفحم تشبه البراكين، فالمشهد يمتلئ بالدخان والأتربة والعمال يتحول شكلهم إلى السواد بفعل هذا الدخان المتطاير، كما تتطلب هذه الصناعة حرص شديد لمنع وقوع حرائق.

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