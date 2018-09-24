إنشاء أسواق مجتمعية في عدد من مناطق العين بـ 19 مليون درهم

وقع مكتب الاستثمار ببلدية مدينة العين عقودا استثمارية لإنشاء أسواق مجتمعية جديدة في كل من منطقة هيلي والسلامات بتكلفة إجمالية تتجاوز 19 مليون درهم تشمل محلات تجارية ومنطقة أعمال للخدمات الحكومية ومكاتب خدمات إضافة إلى المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية تلبية لمتطلبات المناطق السكنية وتعزيزا لجودة خدمات ومرافق مدينة العين.

ووقع سعادة الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين وسعادة مفتاح خميس النعيمي مدير عام جمعية القوات المسلحة التعاونية عقد إنشاء سوق مجتمعي بمنطقة هيلي ” خليف ” بمساحة تقدر بـ 2107 أمتار مربعة وبتكلفة تقدر 7700000 درهم تضم 22 وحدة تجارية ومحلات بيع بالتجزئة وهايبر ماركت تخدم كل من منطقة هيلي ” خليف ” ومنطقة مساكن والفوعة.

كما وقعت البلدية عقد إنشاء سوق مجتمعي بمنطقة السلامات مع شركة عشري للصيانة العامة والعقارات بمساحة تبلغ 2550 مترا مربعا وبتكلفة تقدرب 11400000 درهم تشمل 38 وحدة تجارية متنوعة تنقسم بين محلات تجارية ومكاتب خدمات، ومناطق ترفيهية.

وأوضح بدر حمد العامري المشرف العام لمكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين أن الهدف من طرح هذه المشاريع الاستثمارية هو تزويد مدينة العين بمراكز متكاملة الخدمات تخدم وتوفر احتياجات المجتمعات السكنية من مرافق خدمية وتسويقية وترفيهية وفقا لأعلى المواصفات العالمية وبتصاميم حديثة ومميزة في عدد من مناطق مدينة العين وذلك حسب الاحتياجات والمطالب السكانية تحقيقا لرفاهية وسعادة المجتمع من خلال خلق مناطق متكاملة الخدمات.

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