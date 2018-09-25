توقيع اتفاقية بين الإمارات و باراغواي بشأن الإعفاء من التأشيرة

وقعت دولة الإمارات وجمهورية الباراجواي اليوم مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية لأراضي كل منهما.

ووقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي لويس ألبرتو كاستيليوني وزير خارجية الباراجواي وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك .

وفي أعقاب مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عقد معالي الدكتور أنور قرقاش مع وزير الخارجية في الباراجواي مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين .. كما تم تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في فتح آفاق جديدة من العمل المشترك إضافة إلى بحث إمكانية خلق فرص شراكة بين البلدين في العديد من القطاعات المختلفة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات وجمهورية الباراجواي ترتبطان بعلاقات متميزة مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقة بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

كما أكد معاليه على أهمية وضرورة ترسيخ العلاقة بين البلدين وبناء جسور جديدة للتواصل بين البلدين والشعبين الصديقين ..مشيدا بمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها والتي ستعمل على دعم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أشاد وزير الخارجية في جمهورية الباراجواي بمستوى العلاقات بين البلدين ..مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

وثمن معاليه ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة مرموقة على مستوى المنطقة وما اكتسبته من احترام وتقدير على المستوى الدولي.

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