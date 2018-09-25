ظنوا أنهم فقدوا أسورة ذهبية حتى فاجئتهم “شرطة دبي”

سلمت شرطة دبي عائلة آسيوية سواراً ذهبياً أضاعته خلال رحلة سياحية، وذلك قبل مغادرتها الدولة وصعودها الطائرة بساعات، حيث كانت العائلة قد قدمت “بلاغا معتقدة فيه أن السوار سُرق منها”.

وكانت إدارة الشرطة السياحية تلقت بلاغاً من عائلة آسيوية يفيد بتعرضها لسرقة سوار ذهبي خلال قيامها بعدة رحلات سياحية في الإمارة، وعليه تم تشكيل فريق عمل من شرطة دبي، ومن خلال التقصي والبحث تكللت جهودهم بالعثور على السوار في مركبة سفاري كانت العائلة قد استخدمتها أثناء قضائها رحلة سياحية برية.

وقال المقدم الدكتور مبارك بنواس، مدير إدارة الشرطة السياحية أن شرطة دبي فاجأت العائلة التي كانت تتناول طعام الغداء في أحد مطاعم دبي قبل توجهها إلى مطار دبي الدولي للمغادرة، حيث توجه الضباط إليها وسلمها السوار الأمر الذي أدهش أفرادها من سرعة العثور على السوار وتسليمه لهم رغم اعتقادهم بصعوبة استرداده كونهم سيغادون دبي.

وتقدمت العائلة بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على المفاجأة السارة وسرعة العثور على السوار، فيما قدمت شرطة دبي للعائلة هدايا تذكارية بمناسبة الزيارة، متمنية لأفرادها مزيداً من السعادة.

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