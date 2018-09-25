محاكمة عربي حاول اغتصاب طفل في الشارقة

أجلت محكمة الجنايات في الشارقة، نظر قضية متهم فيها طالب جامعي عربي، بالتحرش بطفل عمره 12 عاماً، ومحاولة اغتصابه، بعد أن هدده وضربه في إحدى البنايات، الى يوم 10 أكتوبر.

وتتضمن تفاصيل القضية، أن المتهم راقب طفلاً كان يلعب في إحدى البنايات بمنطقة أبوشغارة في الشارقة، برفقة أصحابه، وبعد أن انتهى الطفل من اللعب، صعد الى سلم البناية، فلحق به المتهم وأوقفه، فرفض الطفل، فجذبه المتهم، وتحرش به محاولاً اغتصابه. فحاول الطفل الصراخ، إلا أن المتهم أغلق فمه، وهدده بالضرب إذا لم يهدأ، لكن الطفل ظل يقاومه، حتى هرب ودخل الى بيته، وهو في حالة رعب، وقدم والد الطفل بلاغاً في مركز الشرطة، فتم القبض على المتهم.

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