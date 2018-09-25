الغرير : دراسة متأنية لتخفيف قواعد الإقراض وتحفيز العقار

قال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن الاتحاد ما زال يدرس رفع مقترح للمصرف المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري بغية تحفيز القطاع، مضيفا إن سبل التحفيز المقترحة ما زالت قيد الدراسة، ولم يتم بلورتها وتحديد الإطار النهائي لها ليتسنى رفعها للمركزي.

وعن إمكانية رفع الحد الأقصى للإقراض السكني، البالغ حاليّاً 80% للمواطن و75% للأجانب، أكد الغرير أن الأمر ما زال قيد الدراسة المتأنية، موضحًا أن الاتحاد حريص على عدم تكرار المشاكل السابقة مع حرصه على ما فيه صالح المواطن والمقيم والقطاع والاقتصاد بصفة عامة.

وأضاف أن على المشتري أن يسدد جزءاً من قيمة العقار يكفي للحد من تأثره سلباً في حال تراجعت قيمة العقار، وأوضح إنه لولا سياسة المركزي المدروسة لتأثر القطاع المصرفي سلباً مع تراجع أسعار العقارات في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المشتري يكون بأمان إذا بقيت قيمة العقار أعلى من قيمة القرض.

وأضاف الغرير أن رفع الحد الأقصى للإقراض إلى إجمالي قيمة العقار بشكل كبير يمكن أن يدفع إلى تهور غير مقبول في قرارات شراء العقار، لذا فمن المهم دراسة الفكرة والمقترح بتأن، وبما يَصْبّ في صالح مختلف الأطراف.

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