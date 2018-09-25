دراسة جديدة تحدد أسوأ وضعية للنوم

أجرى علماء من الولايات المتحدة دراسة علمية جديدة لتحديد أسوأ وضعية للنوم، أي الوضعية التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم.

وتوصل الباحثون بأن النوم على البطن، هو أسوأ وضعية للنوم على الإطلاق، حيث أنه يضر الظهر، لأن الإنسان لا يمكنه التحكم في نومه بالوضعية الصحيحة للعمود الفقري.

وإضافة إلى آلام الظهر بعد النوم على البطن، سيشعر الشخص بالتوتر والشد في منطقة الرقبة والمفاصل وكذلك بالتنمل والوخز. ولا تسمح هذه الوضعية للنوم بتحريك الرأس والرقبة بحرية وتجعل التنفس صعبا.

لذلك يعتبر العلماء وضعية النوم على البطن أسوأ وضعية، وتأثيرها أسوأ على النساء الحوامل، لأنها قد تسبب مشكلات صحية للطفل حتى في الأسابيع الأولى من الحمل.

كما ينصح الأطباء للتخلص من عادة النوم على البطن بعدم النوم على مرتبات ناعمة ووسائد منتفخة وناعمة، وممارسة التمارين البدنية واليوغا بنشاط.

ووفقا للعلماء، فإن أفضل وضعيات النوم هي على الجانبين، حيث يصل عدد الذين يستخدمون هذه الوضعية 40% معظمهم من النساء، وأن النوم على الجانب الأيسر يفيد في تحسين عملية هضم الطعام.

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