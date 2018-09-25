شاهد بالصور | هريدالن .. الجمال المذهل للطبيعة في السويد

يشكل إقليم هيردالن في وسط السويد، واحدا من أجمل الواحات الطبيعية في أوروبا، فمن جبال سمراء وحدائق وغابات، وبحيرات مذلهة ومساقط مائية وزهور الأوركيد، يحظى هذا الأقليم بجمال استثنائي.

يوض موقع “بورد باندا” المهتم بالترفيه أن إقليم هيردالن يتمتع بمقومات طبيعية مذهلة، لاسيما جبال فيجالين والأودية المحيطة بها، إضافة إلى الشلالات التي تتساقط من فوقها.

لهيردالن تاريخا طويلا، إذ أنه ظل مركزا للنزاع بين السويد والنرويج لفترة طويلة، وظل تابعا للنرويج حتى اتفاقية برومسبرو عام 1645 التي بموجبها ضمت السويد هذا الإقليم.

يبين الموقع أن هذا الإقليم يتميز بهواء نقي وفرصة لمحبي التنزه والتمشي وسط الجبال والوديان، وهؤلاء الذين يحبون الاستمتاع بمناظر البحيرات المحاطة بالأشجار، وكذلك المساقط المائية.

بالهيردالن تعني باللغة المحلية “وادي نهر هيرد” الذي يميز المنطقة، ويتدفق من جبال فيجالين.

كما يشكل الإقليم فرصة لمحبي التزلج على الجبال الثلجية، لاسيما في فصل الشتاء.

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