السعودية تصدر تأشيرة للأحداث الخاصة اعتباراً من ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الثلاثاء، أن المملكة ستمنح للمرة الأولى تأشيرات لحضور الأحداث الرياضية، مثل “فورميلا إي الدرعية”، موضحة تفاصيل الحصول عليها خلال دقائق معدودة.

وذكرت الهيئة السعودية على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “عبر منصة (#شارك) سترحّب المملكة بالجمهور الرياضي حول العالم لحضور فورميلا إيا لدرعية بإصدار تأشيرة مرتبطة بتذكرة الحضور”.

وأرفقت الهيئة تغريدتها بفيديو يشرح تفاصيل تأشيرة فعاليات “شارك” الدولية، التي تسمح لحاملها بدخول مناطق محددة في الأراضي السعودية، والتنقل الحر في مناطق محدودة في الأراضي السعودية، إلى جانب الدخول والاستمتاع بالفعالية، وذلك خلال الحدث وقبله وبعده بفترة محددة.

ويتطلب الحصول على التأشيرة للانضمام إلى فعالية دولية على منصة “شارك”، تقديم طلب “تأشيرة شارك”، وذلك في عملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وسيجري تطبيق التأشيرة ابتداءً من ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع سباق الدرعية، ضمن سلسلة سباقات “فورمولا إي” للسيارات التي تسير بالطاقة الكهربائية.

وحسب وسائل الإعلام السعودية، فإن الدرعية، وهي العاصمة الأولى للبلاد، ستستقبل نحو 40 ألف مشجع لحضور السباق، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وقالت الهيئة العامة للرياضة، إن الشراكة مع “فورميلا إي”، التي تمتد لـ10 أعوام مقبلة، تعبر عن التزام الرياض بمستقبل السياحة لكونها إحدى الركائز التي تدعمها رؤية المملكة 2030.

وشددت على أهمية السباق ضمن روزنامة الأحداث الرياضية والاجتماعية والتجارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط.

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