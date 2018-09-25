شاهد بالفيديو | ظاهرة كونية غامضة تخدع الكثيرين

انتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف شديدة، بعد أن تم تداول صورة لجسم أحمر غريب في السماء، فيما جاء توضيح العلماء لتلك الظاهرة عكس ما أشيع.

وقام أحد سكان ولاية أوهايو الأمريكية بالتقاط صور ومقطع فيديو، يرصد ظهور شمس أخرى باللون الأحمر في السماء، لتعتبر هذه الظاهرة غير طبيعية، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحاول البعض تفسير تلك الظاهرة، حيث اعتبر البعض أن ما ظهر في السماء هو كوكب نيبيرو، الذي سيدمر الأرض، إلا أن علماء ناسا أزالوا الغموض عن تلك الظاهرة، موضحين في مقطع فيديو تم نشره على موقع “يوتيوب” الشهير أن هذا ليس أكثر من خدعة إنترنت، والشمس الثانية هي انعكاس عادي للضوء.

وأشار باحثون إلى أنه حال وجود كوكب نيبيرو، فإننا سنتمكن من رؤيته بدون استخدام التلسكوبات، ويعتقد العلماء أنه يمكن أن يؤدي إلى تغيرات الضغط في الغلاف الجوي، وكذلك زيادة ضغط الدم لدى جميع الكائنات الحية.