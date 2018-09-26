تشيلسي: مواجهة ليفربول فرصة لرؤية من لم يشاركوا في المباريات

سيدخل تشيلسي مباراة ليفربول القوية في كأس رابطة المحترفين hgd,l بدون تشكيلته الأساسية، حسبما أوضح الجهاز الفني للبلوز.

ويحل تشيلسي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن دور الـ32 من كأس الرابطة.

وقال جيانفرانكو زولا المدرب المساعد لفريق تشيلسي في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إن كل من روبن لوفتوس-تشيك وبيدرو وأنطونيو روديجر لن يكونوا ضمن التشكيل المشارك في المباراة بسبب الإصابة لكن إيدن أزار سيكون ضمن تشكيلة تشيلسي.

وأشار زولا إلى أن كل من جاري كاهيل وأندرياس كريستنسن يسعيان للحصول على فرصة للمشاركة، بينما يمكن أن يدفع ساري باللاعبين الصغار كالوم هدسون أودوي وإيثان أمبادو.

وبينما أجرى تشيلسي تغييرات على تشكيل لقاء ليفربول، لكن ينصب تركيزهم مثل ليفربول ينصب على لقاء الكأس، بعيدًا عن لقاء الفريقين يوم السبت في الدوري.

وأضاف زولا “إنها مباراة مهمة. نحن تشيلسي ونحاول الفوز بكل مبارياتنا. سوف نأخذ الأمر على محمل الجد. نريد أن نلعب بأفضل ما يمكننا. إنها فرصة لرؤية اللاعبين الذين لم يشاركوا في الكثير من المباريات حتى الآن، ولكن سيظل الفريق جيدًا”.

وأتم نجم تشيلسي السابق “ستكون مباراة يوم السبت صعبة، لكنني أعتقد أن المنافسة ستبدأ من الأربعاء، نحن نطمع في الفوز بكلا المباراتين”.

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