“طرق دبي” تعلن مزايا جديدة للمتعاملين عبر التسجيل في التطبيق الذكي “سهيل”

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن مزايا جديدة تمنح للمتعاملين عند التسجيل في التطبيق الذكي “سهيل” S’hail، وهي خاصية إدارة حساب نول الخاص بهم، وحجز مركبة أجرة “هلا” أو ليموزين، واستخدام مركبات التأجير الذكي عبر ekar وUdrive، وحجز مركبات أوبر وكريم للتنقل، وتخطيط الرحلات لحافلات عبر المدن، إضافة إلى توفير جميع المعلومات عن المواصلات العامة.

وقال محمد الخياط، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: على متعاملي الهيئة ضرورة التسجيل في تطبيق سهيل، للاستفادة من المزايا المتعددة التي تم توفيرها لمستخدمي التطبيق، حيث أن مجرد تحميل التطبيق على الهواتف الذكية واستخدامه دون التسجيل يعيق تمتعهم بها.

وأوضح الخياط، أن عدد تحميل التطبيق “سهيل” وصل منذ اطلاقه في أكتوبر 2017 حتى تاريخه، إلى قرابة 200 ألف تحميل، مما يعكس مدى الإقبال على التطبيق الذي يُعنى بمنظومة المواصلات العامة، إذ يمكن للمتعامل التعرف إلى تفاصيل الرحلات التي يرغب بها المتعامل، من حيث المسارات الأفضل للوصول لوجهته، والزمن المُستَغرق للرحلة والتكلفة المتوقعة بشأنها.

وأكد الخياط، أن التطبيق سهيل تم تصميمه على الهواتف الذكية، لكي يلبي احتياجات مستخدمي المواصلات العامة ومركبات الأجرة، نظراً للإقبال المتزايد الذي تشهده دبي في هذا مجال النقل والمواصلات العامة، وأن التطبيق يتسم بمزايا عدة تجسّد عدداً من الغايات الاستراتيجية للهيئة، منها الغاية الأولى “دبي الذكية”، والثالثة “إسعاد الناس”، والسابعة “تميز هيئة الطرق والمواصلات”. وأن إضافة المزايا الجديدة ستساهم في رفع مستوى رضا العملاء، وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

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