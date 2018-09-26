الأندية ترفض تعديل مواعيد مباريات دوري الخليج العربي

رفضت أندية الدوري الإماراتي، تغيير توقيت مباريات دوري الخليج العربي للمحترفين، وذلك رغم عرض مقترحين بديلين لمواعيد المباريات، مع شرح الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بكل مقترح.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء ممثلو الأندية المحترفة والقنوات الناقلة صاحبة الحقوق وممثلو وسائل الإعلام، وبعد النقاش مع الأندية والقنوات، تم الاتفاق على الإبقاء على الوضع الحالي، الذي يعتبر الأنسب من الناحية اللوجيستية والتنظيمية، فيما سجل العين تحفظه على المواعيد مقترحا الفترة المسائية.

كما واقفت القنوات المالكة للحقوق، على استمرار الوضع الحالي، مع طرح إحداها لاقتراح بأن تنطلق المباراة الأولى في السادسة والنصف مساء بتوقيت دبي، والثانية في التاسعة مساء بتوقيت دبي، وذلك في حال تم إجراء تعديلات على المواعيد.

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