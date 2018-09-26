رئيس الاتحاد الأرجنتيني يحسم موقف ميسي من التانجو

حسم كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، موقف ليونيل ميسي من منتخب التانجو، حيث لم يخض اللاعب أي مباراة مع بلاده منذ نهائيات كأس العالم.

وقال تابيا لقناة Direct TV الأمريكية: “ميسي سوف يعود للعب مع المنتخب مرة أخرى”.

وأوضح: “يجب أن نعطيه إشارات على حدوث تغيير في الاتحاد، إنه يعلم أن المسؤوليات تقع على عاتق القادة في الاتحاد وطاقم التدريب، وليس هو”.

وأشار إلى أن ليونيل سكالوني لم يضمن منصب المدرب بشكل دائم: “نحن بحاجة لشخص يفهم احتياجات المنتخب في السنوات العشر القادمة، أنا أشكر سكالوني لأنه يتولى المنتخب في لحظة صعبة للغاية، نحن جميعًا نريد أن نجلب أفضل مدرب في العالم”.

واختتم: “جميعنا أردنا أن نرى سامباولي تشيلي معنا، ربما لم يتمكن من التطوير بسبب بعض المواقف التي حدثت، لكن علينا أن نتعلم من ذلك حتى لا يحدث مرة أخرى، يتعين علينا اتخاذ القرار الصحيح في الاختيار القادم، لا يجب أن نفشل”.

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