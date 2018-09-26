تمرين إخلاء جزئي في قاعة المغادرين بمطار أبوظبي الدولي غداً

بواسطة / بتاريخ 2018-09-26 في 8:43 م /
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أعلنت مطارات أبوظبي عن عزمها القيام بتمرين إخلاء جزئي لقاعة المغادرين في مبنى المسافرين رقم (1) في مطار أبوظبي الدولي، وذلك غداً الخميس الموافق 27 سبتمبر الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان المحافظة على أعلى مستويات السلامة، ووفقاً لمتطلبات الدفاع المدني والمعايير الإرشادية من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد).

ويهدف هذا التمرين إلى اختبار فاعلية خطة الطوارئ في المطار، وقياس مدى استعداد مختلف الجهات المعنية المشاركة في تمرين لمواجهة الحالات الطارئة وتقييم استراتيجيات التطبيق، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية ومن المقرر أن يستمر التمرين لمدة ساعة (ما بين الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً)، وبدون أن يؤثر ذلك على سير العمليات بالمطار.

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