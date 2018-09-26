ميزة التخطيط الجماعي متاحة الآن على خرائط قوقل

إن كنتم تتذكرون وتحديدًا في مؤتمر قوقل للمطورين I / O 2018، أعلنت قوقل عن بعض المزايا التي سيحصل عليها تطبيقها خرائط قوقل “Maps”، أبرز هذه المزايا ميزة “التخطيط الجماعي”، حيث عبرها سيتمكّن المستخدمين من إنشاء قائمة بالأماكن ومشاركتها مع مجموعة، وجميع الأشخاص المشتركين في هذا التخطيط لهم الحرية في التصويت أو إضافة المزيد من الإقتراحات.

الآن وفي تحديث جديد للخرائط أصبحت هذه الميزة متوفّرة على التطبيق من على أندرويد و iOS، فيما يخص إمكانية الاستخدام، فعند البحث عن أماكن في الخرائط ستظهر قائمة مختصرة على شكل فقاعة عائمة، وإن إضافة الأماكن إلى هذه القائمة سهل للغاية، فإما ان تنقر عليها وتحتفظ بها عندما تكون في نتائج البحث، أو تحصل على الخيار عند عرض مكان والنقر لمشاركته.

ويمكن عرض القائمة المختصرة في طريقتي عرض، الأولى عبر قائمة عادية والثانية عبر عرض كخريطة، حيث يتيح لك كلاهما إضافة أماكن ومشاركة القائمة وإعادة تسميتها، كذلك يمكنك تجاهل القائمة المختصرة عن طريق سحب الفقاعة لأسفل، ولكن إذا كنت ترغب في إرسالها إلى الأصدقاء لأخذ آرائهم، يمكنك مشاركتها معهم، حيث سيؤدي هذا إلى إنشاء رابط يمكن لأي شخص الانضمام إليه من تطبيق الخرائط أو الويب.

أخيرًا تحديث خرائط قوقل متاح حاليًا لجميع مستخدمي اندرويد و iOS، لتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي.

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