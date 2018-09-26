شاهد بالصور | فنان يصنع جداريات مذهلة من الرمال

يعرف الجميع أن أي علامة يتركونها على الرمال أو بصمة أرجل على الشاطئ أو كتابة شيء على الرمال، سوف تختفي سريعا، وربما يشكل هذا جزءا من جمال الابداعات على الرمال، إذ أنها لا تحيا إلا في الصور.

غير أن فنان في بريطانيا، يدعى مارك ترينور، ويلقب بفنان جداريات الرمال، يطوف على الشواطئ في أنحاء بريطانيا من أجل صناعات جداريات مذهلة من الرمال على الأرض.

يوضح موقع “لونلي بلانت” المهتم بالسفر أن مارك يصنع لوحات فنية مذهلة على شواطئ البحار، ذات تصميمات متعددة، لاسيما في موطنه الرئيسي في ويلز، ولكن أيضا في عموم المملكة المتحدة.

بدأ مارك في الاهتمام بالأعمال الفنية المصنوعة على الرمال منذ 9 أعوام حينما كان يتابع أعمال فنان الرمال بتر دونلي في نيوزيلندا.

يتابع مارك بالقول:” أرى الإلهام في كل مكان، فمن أنماط الرسومات التي توحي بها الطبيعة إلى الأنترنت”.

لوحات مارك على الرمال أصبحت أيضا تصنع لتوفير خلفية مناسبة لهؤلاء الذين يريدون التقدم بالزواج إلى شريكتهم، كما يقول في حوار مع موقع “لونلي بلانيت”.

أصبحت أعمال مارك تجذب أيضا المسارح، إذ أنه بات يعمل في المسرح الوطني في ويلز من خلال إنشاء أعمال على شاطئ تنبي للدعاية للأعمال التي يقدمها المسرح مؤخرا.

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