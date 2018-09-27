دبي | تأمين «سعادة» يوفر رعاية طبية للمواطنين في المنزل

كشفت هيئة الصحة بدبي، أن تأمين «سعادة» الخاص بمواطني دبي، بدأ بتغطية العلاج التأهيلي للمواطنين من مرضى الجلطات الدماغية، بتوفير احتياجات المريض في المنزل، وتوفير ممرض، والسرير الطبي والأجهزة الضرورية، إذا استدعى الأمر، فضلا عن العلاج التأهيلي.

وأكد د.سهيل الركن، استشاري أمراض المخ والأعصاب والدماغ، في مستشفى راشد، التابع للهيئة، ورئيس الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب، أن مرضى الجلطات الدماغية والذين يكونون بحاجة إلى التأهيل يعانون مع شركات التأمين، حيث لا تغطي بعض الشركات كلفة العلاج الطبيعي والتأهيلي للمرضى، ومن المبادرات الجميلة التي نفذتها حكومة دبي، عبر تأمين «سعادة»، التكفل بمرافق للمريض المصاب بالجلطة الدماغية في المنزل، وتوفير سرير طبي والأجهزة والتغذية الخاصة به، عبر الباقة التأمينية، بالتعاقد مع شركات تأمين خاصة لتغطية ذلك، حيث يزورون المريض في المنزل، ويقيّمون حالته، ويوفرون له كل ما يحتاج إليه، وتعد مبادرة جميلة جدا، وندعو المؤسسات التي تقدم ضمانا للمواطنين أن تقدم باقة مشابهة.

وقال: لدينا نقص حاد في عدد مراكز ووحدات التأهيل لهؤلاء المرضى، ولا توجد مراكز تأهيلية داخلية في المستشفيات الحكومية في الدولة، وهناك عدد بسيط من المراكز الخاصة وأسعارها مرتفعة، وتصرف الحكومة مئات الملايين سنويا، للسفر خارج الدولة، لتأهيل المرضى والعلاج الطبيعي، وإذا فكرنا في إنشاء وحدة، بحيث يجلس فيها المريض من 4 إلى 6 أسابيع وتزود بأفضل التقنيات والكوادر، لا تكلف سوى 13 مليوناً، وتخدم عدداً كبيراً من المرضى. وحاليا يوجد نقص كبير في تلك المراكز، فضلا عن سفر المريض وتغربه لفترة طويلة، والكلفة العالية، وبعض الدول تتاجر بالمرضى، بوعود كاذبة واستغلال حاجتهم

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