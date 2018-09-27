3 طالبات يبتكرن جهازاً للوقاية من حرائق أجهزة التكييف

ابتكر الطالبات سارة سند المزروعي وخولة محمد الحمادي وموزة سيف المنصوري من كلية التقنية العليا ، آلية جديدة للوقاية من حوادث الحريق التي تندلع من أجهزة التكييف وذلك من خلال نظام يقوم على تقنية التحكم والاستشعار الآلي لانبعاثات الغاز والدخان، ليساعد في الكشف المبكر عن الدخان والغازات السامة التي تصدر من تلك الأجهزة قبل اندلاع النيران.

وأفاد قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية اللواء جاسم محمد المرزوقي بأن الجهاز الجديد الذي قامت الطالبات بابتكاره يحتوي على أفكار تطويرية في مجال الحماية والسلامة العامة، حيث يضمن حلولا استباقية للوقاية من خطر الحريق والاختناق، مثمناً جهود الطالبات القيمة في دعم أنشطة الدفاع المدني بابتكارات حديثة تسهم بشكل فاعل في حماية الأرواح والممتلكات.

ووجه بتقديم كل الدعم للطالبات حتى يتمكن من استكمال ابتكارهن، وطرحه بالأسواق، مع مراعاة أن تكون تكلفته الإنتاجية في متناول الجميع، مشيداً بجودة التعليم في الإمارات، وبإنجازات القيادة الرشيدة والحكومة في هذا المجال.

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