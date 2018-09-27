أول كاميرا كاملة الإطار بدون مرآه من باناسونيك

قدمت شركة باناسونيك مجموعة Lumix S الجديدة والتي تعتبر الأحدث في مجال التصوير بإطار كامل وبدون مرآه. وقد قال Yosuke Yamane رئيس التصوير في شركة باناسونيك ان كاميرا Lumix S تعتبر مخصصة للمحترفين، ويعد بأنها ستقدم الكثير.

ستوفر كاميرا Lumix S ميزة تثبيت الصور في كل من جسم الكاميرا والعدسات، وستحصل على أعلى سرعات المصراع وأعلى سرعات تزامن للفلاش. كما ان عدسة الكاميرا الإلكترونية ستكون أعلى دقة، فقد تم وصفها بأنها “قريبة من الرؤية البشرية”.

ولقد أعلنت الشركة عن مجموعة Lumix S في معرض Photokina 2018 في ألمانيا، حيث قدمت Lumix S1R مع مستشعر 47 ميجابكسل و Lumix S1 بمستشعر 24 ميجابكسل. ومع ذلك، لن يتم إطلاق هذه الأجهزة حتى ربيع عام 2019.

تعد كاميرات Lumix Micro Four Thirds من باناسونيك واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا بين محبي تصوير الفيديو وشبه المحترفين، وستحاول مجموعة Lumix S الجديدة تمديد هذا النسب مع عرض تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطارًا في الثانية وتثبيت الصورة المزدوجة. كما تعد باناسونيك بمتانة فائقة مع نظام الحماية من تقلبات الطقس على جميع الطبقات والمفاتيح والأزرار، ولقد تم بالفعل وصول كاميرا Lumix S إلى القطب الجنوبي، حيث عملت بشكل مثالي مع درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

ولقد أعلنت شركة باناسونيك وسيجما ولايكا عن تحالف L-Mount Alliance الجديد، وهو جهد تعاوني جديد يستند إلى Leica L-Mount. وستقوم الشركات الثلاث بتطوير كاميرات وعدسات L-Mount كاملة الإطار وكاميرات APS-C بدون مرآة. كما ستقوم مجموعة Lumix S بتبني L-Mount من لايكا، مما يعني أن هذه الكاميرات ستتوافق مع ثماني عدسات عالية الجودة من لايكا منذ البداية، بالإضافة إلى ثلاثة من قسم Lumix في باناسونيك. وسوف تبدأ باناسونيك Lumix S بعدسة 50 مم f/1.4، وعدسة تكبير 24-105mm، وعدسة 70-200mm، وستساهم سيجما أيضًا في العدسات حتى عام 2019، وتعد باناسونيك بأن يكون لديها ما لا يقل عن 10 عدسات متوافقة خلال سنة من إصدار كاميرات Lumix S.

لم تقدم شركة باناسونيك أي مؤشرات عن تسعير كاميرات Lumix الجديدة أو عدساتها المتطابقة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون التكلفة بآلاف الدولارات.

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