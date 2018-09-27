شاهد بالصور | زاكينتوس .. أجمل الشواطئ في العالم

شاطئ المهربين أو شاطئ حطام السفن، يشكل شاطئ زاكينتوس في اليونان واحدا من أجمل الشواطئ في العالم، ومقصدا هاما للسياح، رغم أن الوصول إليه لا يكون إلا من خلال السفن.

يقع هذا الشاطئ الذي يسمى أيضا باسم “شاطئ نافاجيو” على أحد جوانب جزيرة زاكينتوس في اليونان، إذ أنه محفور داخل صخرة كبيرة ممتدة في البحر.

أحد المميزات الرئيسية لهذا الشاطئ هو وجود حطام سفينة ضخمة قديمة على الرمال، تحمل اسم “باناجيوتيس”، والذي يقال أنها كانت لمهربين.

وتعود قصة تسمية الشاطئ باسم شاطئ المهربين إلى عام 1980، حينما تحطمت سيارة لمهربين من ألبانيا على هذا الشاطئ وبقيت هناك لتصبح أحد معالمه.

هذا الشاطئ الصغير والمعزول يتميز برماله الجميلة ومياه تركوازية شفافة، إضافة إلى صخرته الضخمة الخضراء، وهو ما يجعله يجذب عئات الآلاف من السياح سنويا، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

تبين الصحيفة أن الوصول إلى هذا الشاطئ يكون فقط عبر القارب، لكن يمكنك رؤية الشاطئ من أعلى الصخرة التي يرتسم داخلها الشاطئ.

تشير الصحيفة إلى أن هذا الشاطئ أصبح واحدا من أكثر الشواطئ الذي يقبل عليه المصورين، ومن السهل أكتشاف السبب وراء ذلك، وهو الجمال المذهل لهذا الشاطئ.

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