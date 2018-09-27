تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال كأس آسيا “الإمارات 2019”

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عزمه الاستفادة من التقدم التكنولوجي لصالح تطوير كرة القدم في آسيا حيث يخطط لتطبيق نظام الفيديو المساعد “VAR” خلال نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 وذلك قبل 100 يوم فقط على انطلاق البطولة الأهم للاتحاد الآسيوي الذي تقام منافساتها خلال الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير 2019.

وعقب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمجلس الدولي لكرة القدم والتشاور مع قسم المسابقات والحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في كأس آسيا والتي تنطلق في دولة الإمارات خلال شهر يناير المقبل في انتظار التأكيد النهائي على تواجد جميع الاستعدادات اللازمة.

وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن كرة القدم الآسيوية تعتزم الاستفادة من التكنولوجيا لصالح اللعبة ونحن نتطلع لتطبيق نظام الفيديو المساعد في الملعب خلال أهم بطولات الاتحاد الآسيوي في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

وأضاف أننا تابعنا تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكان من الواضح للجميع أن هناك حاجة كبيرة لتدريب الحكام والاستثمار في التجهيزات من أجل ضمان فعالية هذا النظام وتحقيق إضافة إيجابية للعبة.

وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 فريقاً في عام 2015 إلى 24 منتخباً خلال النسخة المقبلة “الإمارات 2019”.

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