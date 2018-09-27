شاهد بالصور | البحيرة الدموية في بوليفيا

تعد البحيرة الدموية الحمراء أو بحيرة كولورادا واحدة من أغرب البحيرات في العالم، إذ أنه على عكس المياه الزرقاء للبحيرات على وجه الأرض، فهذه البحيرة تمتاز بلون ميائها الأحمر الدامي وكأنه مذبحة كبيرة جرت في هذا المكان.

تقع هذه البحيرة المالحة في جنوب غرب بوليفيا، على الحدود مع تشيلي، وتشكل جزء من محمية أدواردو أفارو أنديان الطبيعية، التي تمتاز بمناظر خلابة وتنوع في الحياة النباتية والحيوانية، وتشكل أحد مصادر الجذب السياحي في بوليفيا.

غير أن هذه البحيرة الدامية هي أغرب وأهم مميزات هذه المحمية، بفضل ميائها الحمراء والدامية والتي تشكلت نتيجة الرواسب والطحالب الحمراء في الماء، إضافة إلى الجزر ناصعة البياض التي تتشكل داخل هذه البحيرة.

على الأفق القريب من البحيرة تمتد جبال الأنديز التي تضفي للمشهد جمالا إضافيا، يرافق ذلك طيور الفلامينجو والجيمس التي تجيء للاستمتاع في مياه هذه البحيرة.

المنطقة المحيطة بالبحيرة تضم العديد من القرى التي توفر نزل للزوار والسياح الذين يرغبون في المبيت بالقرب من هذه البحيرة لقضاء بضعة أيام على ضفافها والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

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