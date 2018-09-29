بلدية العين : 13 مشروع لتطوير و تأهيل الحدائق بـ 100 مليون درهم

طرحت بلدية مدينة العين خلال العام الحالي 13مشروعاً لتأهيل وتطوير وصيانة مكونات الزراعات التجميلية في عدد من مناطق مدينة العين واقليم منطقة العين ، وذلك من خلال مشاريع تعهيد أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية لضمان المحافظة على المسطحات الخضراء والمتنزهات بما يخدم البيئة والمجتمع بقيمة قدرت ب 100 مليون درهم.

وقال المهندس محمد صالح العلوي –مدير ادارة الحدائق و المنتزهات الترفيهية بقطاع وسط المدينة ، عضو في لجنة الحدائق : أن بلدية مدينة العين طرحت عقوداُ متفرقة لإعادة تأهيل وصيانة الحدائق في كل من منطقة المرخانية ومنطقة طريق أبوظبي وتوابعها ، ومنطقة المناصير ، وزاخر ، والهيلي والقطارة ، تضمنت ستة عقود لتعهيد أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية العامة في هذه المناطق .

وأضاف العلوي : أن هذه العقود تضمنت عقد تشغيل وصيانة واصلاح وتطوير شبكة تغذية وتوزيع مياه الري في اقليم مدينة العين ، بالإضافة إلى عقد تعهيد أعمال مكافحة الآفات الزراعية لأشجار النخيل والفاكهة في المنازل والواحات بمنطقة وسط المدينة .

وأشار المهندس محمد اليافعي ، علاوة على ذلك تم تعهيد أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية العامة في القطاع الغربي من مدينة العين ويشمل ذلك منطقة المقام وحتى الخزنة ، كما غطت أيضا العقود مناطق القطاع الشرقي والشمالي والجنوبي لمدينة العين ، وتتضمن هذه العقود تقديم خدمات تعهيد أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية العامة ومكافحة آفات أشجار النخيل والفواكة في المنازل ، ورفع كفاءة الأصول الأساسية من الأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء، وغيرها من النباتات وشبكات الري المرتبطة بها ومحطات ضخ مياه الري، بالإضافة إلى النوافير في المناطق العامة وداخل الحدائق وكافة الأصول الأخرى الواقعة بالحدائق العامة، مثل المقاعد وأعمدة الإنارة والألعاب واللوحات الإرشادية داخل الحدائق .

وأوضح العلوي : أن العقود تغطي جميع مناطق مدينة العين وضواحيها ، و تم رصد مبالغ اضافية أيضا لكل عقد، لضمان تحسين مستوى الحدائق وتأهيل الأصول الموجودة ومعالجة أعمال التخريب .

ويتم تقسيم العقود على مشاريع الزراعات التجميلية حسب الموقع الجغرافي والاصول التي تتضمنها الحدائق والزراعات التجميلية في كل مشروع ، لتشمل الأعمال المنفذة جميع بنود صيانة الزراعات التجميلية من قص وتشجذيب وتسميد وري ومكافحة الآفات الزراعية وفق معايير معينة ، بالإضافة إلى استبدال التالف من الزراعات وإزالة أية أضرار ناتجة عن الظروف الطبيعية مع مراعاة المحافظة على البيئة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمار في الأصول.

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