السيطرة على حريق اندلع في برج سكني بعجمان

بواسطة / بتاريخ 2018-09-29 في 10:04 م /
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تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان بمساندة فرقة من الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق اندلع في بناية سكنية مكونة من  12 طابقا في منطقة ليوارة 2، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

وكانت منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان، تلقت بلاغاً ظهر اليوم يفيد بوجود حريق في بناية بمنطقة ليوارة 2، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء من مركز الإدارة والرميلة والصناعية والجرف إلى الموقع، وباشروا بإخلاء المكان من ساكنيه، والتأكد من عدم وجود أشخاص داخل الشقق السكنية.

وتبين أن الحريق أندلع في الطابق السادس، وتسبب في احتراق الشقق التي تقع من الجانب الخلفي من البناية، وانتشار الدخان الكثيف، من دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تم السيطرة على الحريق خلال ساعتين من الزمن، وجرت بعد ذلك عمليات التبريد.

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