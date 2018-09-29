فرديناند: بوجبا ليس بمفرده في أزمة مع مورينيو

وأضاف “ما يفعله المدرب وما يتلقى المال من أجله هو أن يكون مدربا ويدير هؤلاء اللاعبين ويحرص على أن يتحكم في الأمور”.

وسئل الإنجليزي: هل تشعر أن بوجبا يتحدث بلسان لاعبين آخرين أكثر من أن يكون تصرفه فرديا يبحث به عن إثارة مشكلة؟ فأجاب “أميل إلى هذا، نعم”.

بدأت أزمة بوجبا مع مورينيو منذ الموسم الماضي حين أبدى الأول اعتراضه على بعض المهام المطلوبة منه فوق الميدان وهو الأمر الذي لم يعجب المدرب البرتغالي.

وكاد بوجبا يرحل عن فريق الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكن إدارة النادي الإنجليزي تمسكت به ورفضت التفريط فيه.

ومنح مورينيو شارة قيادة الفريق في الملعب إلى بوجبا أملا أن يشعر الأخير بقدره داخل النادي.

وبعد تعادل الفريق في الأسبوع الماضي أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز خرج اللاعب الفرنسي لينتقد أسلوب يونايتد، فما كان من مورينيو إلا أن اتخذ قرارا بتجريد لاعبه من شارة القيادة.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن بوجبا بات أقرب من أي وقت مضى إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد.