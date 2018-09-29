شاهد بالصور | أغرب تماثيل الطرق في العالم

تحاول الشعوب حول الأرض تزيين الشوارع وجنباتها بالعديد من العلامات والمجسمات الضخمة والغريبة لإعطائها لمحة جمالية بعيدا عن المنظر الرتيب المتكرر لهذه الشوارع.

يشارك هذه العادة ظاهرتين، أولهما دعائية لبعض الشركات والماركات التي تحاول تخليد منتجها من خلال وضع مجسم ضخم يعكس منتجها ويمكن رؤيته من بعيد، وأيضا فنانين يريدون تخليد أعمالهم الغريبة والضخمة بوضعها على أحد جنبات الطريق، لتصبح جزءا من المكان الذي أصبح فيه.

يوضح موقع “أم أس أن” المهتم بالترفيه أن مثل هذه المجسمات أصبح بمثابة وسائل جذب وعلامة مميزة لأماكن بعينها، وأصبحت هذه الظاهرة تلقى رواجا واسعا، حتى أن بعضها بدأ يدخل موسوعات مثل جينيس.

بين هذه المعالم، تمثال الفيل الضخم، الذي اعتبر أضخم فيل في العالم والواقع في مدينة مارجات بولاية نيوجيرسي الأمريكي، إذ يبلغ طوله 20 مترا، ومصنوع من الخشب.

وهناك تمثال لأكبر خرشوفة في العالم بطول 6.1 متر وعرض 3.6 متر، ويقع في كاستروفيل في كاليفورنيا.

وأيضا نصب أكبر استاكوزة في العالم بطول 10,6 متر وارتفاع 5 متر، وتقع في نيو برونسويك بكندا، ويشتهر هذا النصب بأنه “أبو الفن الكندي” نظرا لتفاصيلها المذهلة.

ومن بين هذه النصب أيضا، نصب أكبر موزة، والواقعة في نيو سوز ويلز في استراليا بارتفاع 5 متر وعرض 11 متر.

وهناك نصب الفستق في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة بطول 9.1 متر، وأيضا نصب أطول ترمومتر في العالم بطول 42 متر.

وكذلك زجاجة الكاتشب الكائنة في كولينزفيل بولاية إلينوي بالولايات المتحدة بطول 52 متر، وهناك أيضا اكبر كرة ديسكو في أحد شوارع بلاكبول في بريطانيا، ويبلغ وزنها 4,5 طن، وتضم 4600 مرآة.

أكبر سلة أيضا تقع في فرازيبورج في ولاية أوهايو بطول 48 قدم وعرض 11 قدم وارتفاع 23 قدم.

وأيضا نصب الديناصورات في كابازون بكاليفورنيا، وزجاجة لبن من ماركة “هوود” الواقعة في بوسطن في ماساشوسيتس.

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