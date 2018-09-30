القوات المسلحة : ضوضاء متوقعة اليوم على كورنيش الفجيرة

نبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية على كورنيش الفجيرة بدءا من الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم نظرا لاستعدادات عروض ” حصن الاتحاد 4″ الصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة وذلك مع بدء التحضيرات لتلك العروض العسكرية المزمع إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل في الفجيرة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها تحرص مع اللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور الكريم لمشاهدة عرض حي ومباشر يجسد التفاني والقدرات العالية التي تبديها القوات المسلحة من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأعلنت القوات المسلحة أن الدعوة لحضور فعاليات “حصن الاتحاد 4 ” عامة وسيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث على كورنيش الفجيرة وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية داعية الجمهور الكريم إلى الحضور مبكرا لضمان توفر الأماكن.

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