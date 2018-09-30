عجمان | غياب طفلة عن مدرسة يكشف مأساة أسرة

قالت مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان أنها تلقت بلاغاً من إحدى المدارس يفيد بوجود طفلة تبلغ من العمر ست سنوات تتغيب باستمرار عن المدرسة دون سبب واضح .

وأضافت المؤسسة أنه فور تلقيها البلاغ تحركت للوقوف على الحالة ومساعدتها، إذ تبين أن والدي الطفلة منفصلين بسبب إدمان الزوج على المخدرات، وبعد طلاق الزوجين بدأت تعاني الأم نفسياً وتعثرت حالتها المادية، ما جعلها تصل إلى مرحلة إهمال أولادها، الأمر الذي تسبب في تغيب طفلتها عن المدرسة باستمرار وسط إصابتها بحالة نفسية سيئة جداً .

وبينت المؤسسة أنها قامت باستدعاء الأم إلى مقرها، وسألتها عن أسباب امتناع طفلتها عن الذهاب للمدرسة، إذ تبين أن الزوجة تمر بظروف مادية صعبة خصوصاً بعد أن طلقها زوجها ، ما جعل طفلتها تشعر بالحرج من الذهاب إلى المدرسة والاحتكاك بزملائها نتيجة عدم منح أمها مصروف لها بسبب حالتها المادية إلى جانب شعور الطفلة بحالة نفسية سيئة بسبب المشكلات الأسرية لعائلتها .

وقالت المؤسسة أنها قامت باطلاع الأم على أهمية الاعتناء بأولادها لأن إهمالهم قد يعرضها للمساءلة القانونية، لافتة إلى أن الطفلة رجعت للمدرسة بعد التأكد من سلامتها وتحسن سلوكها بالتعاون مع الأم والأخصائية الاجتماعية، إضافة إلى أنه تتم متابعتها باستمرار لضمان استمرارها في الدراسة .

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