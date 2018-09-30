شاهد بالصور | لقطات مذهلة للحياة تحت الماء

من الحيتان النائمة المعلقة في المياه إلى تجمعات السمك والكهوف الغريبة، تحظى الحياة تحت المياه بجمال خاص واستثنائي يستحق الاكتشاف.

يوضح جاك كوستو، مستكشف البحار أنه منذ الميلاد، يحمل الانسان وزن الجاذبية على كتفيه، فهو مرتبط بالأرض، ولكن على الرجل أن يغوص تحت الماء حتى يصبح حرا.

تبين شبكة “ناشيونال جيوجرافيك” المهتم بالطبيعة أن عالم تحت المياه هو مصدر للطعام وللخوف أيضا، فعلى مر العصور نظر للبحر على أنه تهديد للبشر، غير أن عمليات الاستكشاف التي بدأت مع الثورة الصناعية ساعدت في اكتشاف الجمال الخلاب لهذا العالم الآخر، والتعرف عليه عن قرب.

اختراع الكاميرات التي يمكنها التقاط صور تحت المياه، ساهت أيضا في نقل الصورة الحقيقية لهذا العالم الآخر، وإظهار مدى الجمال الذي يتميز به بعيدا عن أيادي البشر.

ورصد موقع “ناشيونال جيوجرافيك”، الحياة تحت المياه وجمال الطبيعة والحيوانات في هذا العالم الآخر.

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