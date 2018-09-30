9 مصانع جديدة دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري

واصل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي زياراته الميدانية الى المصانع الجديدة التي دخلت حيز الانتاج في إمارة ابوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018 حيث قام وفد من المكتب بزيارة تسعة مصانع في مدينة ابوظبي الصناعية الثالثة ومدينة العين الصناعية ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” يصل إجمالي قيمتها الاستثمارية 332 مليون درهم.

وقام وفد مكتب تنمية الصناعة بزيارة الى ثلاثة مصانع في مدينة العين الصناعية وهي مصنع طابوق الامارات المتخصص في صناعة أصناف مسبقة الصب للبناء والبالغ قيمته الاستثمارية 100 مليون درهم ومصنع الصحراء للحديد والالمونيوم المتخصص في صناعة الألواح المعدنية المعزولة والبالغ قيمته الاستثمارية 6 ملايين درهم و مصنع حجر الخليج الأول البالغ قيمته الاستثمارية 500 الف درهم.

كما قام وفد المكتب بزيارة أربعة مصانع جديدة دخلت حيز الانتاج خلال الربع الثاني 2018 في منطقة ابوظبي الصناعية الثالثة ” ايكاد” وهي اي بلاست للصناعات المتخصصة في صناعة المنصات البلاستيكية والطلاء والأوعية البلاستيكية والبالغ قيمته الاستثمارية 62 مليونا و700 الف درهم وذا أيه بي للصناعات الخشبية المتخصص في صناعات أثاث المطابخ والمدارس والمطاعم والمختبرات والبالغ قيمته الاستثمارية 52 مليونا و500 الف درهم ومصنع الاعمار للمنتوجات الاسمنتية المتخصص في صناعة أصناف مسبقة الصب للبناء بقيمة استثمارية 600 الف درهم وسما الامارات لتصنيع اللوحات الكهربائية المتخصص في خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية وصناعة معدات تبديل الطاقة البالغ قيمته الاستثمارية 500 الف درهم.

وشملت الجولة زيارة مصنعين في مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” وهما شركة الخليج للطباعة والتغليف المتخصص في صناعة العلب والعبوات الورقية و الأكياس الورقية والبالغ قيمته الاستثمارية 100 مليون درهم ومؤسسة الإمارات لصناعة الصوف الحديدي المتخصصة في صناعة اللحف والمساند والوسائد وأكياس النوم بأنواعها والإسفنج الصناعي وقماش البلاستيك غير المنسوج والمنتجات الإسفنجية والبالغ قيمته الاستثمارية 3 ملايين و700 الف درهم .

وقال علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة أن المصانع التي دخلت حيز الانتاج خلال الربع الثاني 2018 يتخصص إنتاجها في عدد من المجالات الصناعية التي تستهدفها الخطة الاستراتيجية للمكتب والمعنية بالصناعات المعدنية والبلاستيكية وغيرها مؤكدا في هذا السياق حرص المكتب من خلال هذه الزيارات على تقديم الاستشارات والدعم الفني لهذه المصانع بما يسهم في تعزيز تنافسية منتجاتها.

وأشار الى أن مكتب تنمية الصناعة يحرص على متابعة أداء المصانع الجديدة التي تدخل حيز الانتاج من خلال الزيارات المتكررة لفريق العمل بهدف الاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الدعم المناسب وتمكينهم من انجاح مشاريعهم وتحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.

وأطلع وفد مكتب تنمية الصناعة من القائمين على المصانع الجديدة التي دخلت حيز الانتاج على طبيعة العمل فيها والية الانتاج والتسويق لمنتجاتها بدءا من دخول المنتج مراحل للتصنيع وانتهاء ببيعه وتسويقه في السوقين المحلي والخارجي.

وكرم وفد مكتب تنمية الصناعة خلال زيارته إدارات المصانع تثمينا لاختيارها الاستثمار في إمارة ابوظبي دعما لها في مواصلة أعمالها بما يمكنها من الاستفادة من بيئة الاعمال المتميزة التي توفرها حكومة امارة ابوظبي حيث أعرب أصحاب المصانع الجديدة عن شكرهم لوفد مكتب تنمية الصناعة على زيارته مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل لتساهم مصانعهم بشكل فاعل في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

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