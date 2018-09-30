634 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 7 مليون في مجمع دبي للاستثمار

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 634 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 127 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضى بقيمة 72 مليون درهم و 108 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 113 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها14 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 449 مليون درهم منها 29 رهونات أراضى بقيمة 416 مليون درهم و 33 رهونات فلل وشقق بقيمة 32 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 104 مليون درهم وأخرى فى منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 71 مليون درهم.

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