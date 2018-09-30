Acer تكشف عن سيارة كهربائية ذاتية القيادة

بدأت Acer بالدخول في سوق السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، مع ظهور نموذج جديد لها في معرض Automotive الذي عقد في تايوان.

وقدمت شركة Acer بالتعاون مع مجموعة Yulon رؤية جديدة في level 4-ready مع منصة Luxgen S3 الخاصة بالسيارات الكهربائية التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي لدعم القيادة الذاتية.

السيارة الكهربائية التي تقدم من Acer اليوم والتي تعرف بـlevel 4-ready، تقوم أيضاً على نظام الشركة للقيادة الذاتية الذي يرتكز على إستشعار المحيط، ومن ثم إتخاذ القرار للتحكم في السيارة.

كما يدعم هذه المستشعرات مجموعة من الخوارزميات تعمل على جمع البيانات من محيط السيارة في الوقت الحقيقي عبر كاميرات، وLidars إلى جانب رادار MMW، هذا إلى جانب مستشعر لقياس المسافات IMU، ومستشعر موجات فوق الصوتية حيث تتكامل كل هذه الأجهزة لجمع بيانات في الوقت الحقيقي.

ومن المقرر أن تدعم كل هذه المواصفات فكرة التحكم الذاتي للسيارة، مع تقنية ذكاء إصطناعي تعمل على تمييز الأشياء في المحيط.

Acer تقدم أيضاً تقنية وخدمات سحابية لدعم مشاركة المعلومات في السيارة إلى جانب التحكم في السيارة، بهدف تطوير سيارات يمكن التحكم فيها عن بعد لخدمة المستخدمين في المستقبل.

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