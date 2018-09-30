شاهد بالفيديو | خطف طفلة من والدها في طريق عام بأمريكا

بواسطة / بتاريخ 2018-09-30 في 8:21 م /
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تبحث شرطة مدينة نيويورك عن مجموعة من الرجال الذين أمسكوا بابنة رجل من ذراعيه قبل إطلاق النار عليه.

كان الشاب، البالغ من العمر 30 عاما ، مع ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات في شارع يونيفيرسيتي في برونكس عندما قام ثلاثة رجال، بفعلتهم.

فتح الرجال الثلاثة النار على الزوجين قبل أن يحاول أحدهم خطف ابنة الرجل، وقام الثلاثي بالقبض على الفتاة من والدها وإطلاق النار عليه في ساقه اليمنى، وهرب الثلاثة جميعهم.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى محلى وهو فى حالة مستقرة، وكان من الجيد إن ابنته لم تصب خلال إطلاق النار.

وتبحث الشرطة عن أي معلومات تتعلق بهوية المشتبه بهم ومكان وجودهم.

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